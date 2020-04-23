Программа льготного кредитования крупных компаний стартует в РФ на следующей неделе, ее потенциальный объем — 1 трлн рублей, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Программа находится в стадии запуска, начнет работать со следующей недели. Она ориентирована на крупные системообразующие компании и предназначена для льготного кредитования на пополнение оборотных средств в объеме их среднемесячного запаса. Необходимо для поддержания ликвидности предприятий в условиях резкого замедления оборота денежных средств в связи с падением экономической активности», — сказал Белоусов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки экономики в части банковского кредитования.

«Потенциал этой программы — около 1 триллиона рублей, количество участников потенциально — около тысячи предприятий. Пока рассматриваем охват около 40%», — добавил Белоусов.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что РФ выделит 24 млрд рублей на программу льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств. Он подчеркнул, что ключевая задача сегодня — обеспечить стабильную работу крупнейших предприятий, на которых заняты миллионы людей.

Белоусов также сообщил, что увеличение госзаимствований в РФ ляжет на плечи банков, дополнительные объемы госзаймов в текущих условиях могут составить 1,5—2 трлн рублей. «…Увеличение объема государственных заимствований, которое так или иначе в значительной степени ляжет на баланс банков. Сегодня весь объем вложений в долговые и ценные бумаги у банков составляет чуть больше 12 триллионов рублей. Дополнительная потребность в заимствованиях исходя из ситуации с бюджетом со стороны государства может составить 1,5—2 триллиона рублей», — сказал Белоусов.