Российские банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных облигаций федерального займа, чтобы обеспечить возможность увеличения расходов государства на меры по стабилизации экономики за счет внутренних заимствований. Об этом, как передает пресс-служба ВТБ, заявил президент — председатель правления банка Андрей Костин, принявший участие в совещании по вопросам банковского кредитования экономики под руководством президента России Владимира Путина.

По словам Костина, банковский сектор готов развивать дальнейшие механизмы, направленные на поддержку населения и отраслей экономики.

«Работа уже ведется активная. И в целом, думаю, банки, безусловно, ускорятся, и мы увидим в ближайшее время (конец апреля — май), что работа будет вестись в полной мере», — прокомментировал журналистам итоги совещания банкир.

По мнению главы ВТБ, расходы государства на меры по стабилизации экономики можно увеличить за счет расширения внутренних заимствований Минфина. С этой целью российские банки могли бы купить дополнительный выпуск рыночных ОФЗ при условии удлинения сроков РЕПО.

Как сообщалось, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что дополнительная потребность в заимствованиях со стороны государства оценивается сейчас в 1,5—2 трлн рублей. «Увеличение объемов государственных заимствований так или иначе в значительной степени ляжет на баланс банков», — добавил Белоусов.

Белоусов не исключил ухудшения осенью качества кредитного портфеля банков Объем общего портфеля кредитов юридическим лицам составляет 42 трлн рублей, из него почти 16 трлн приходится на пострадавшие сектора.

По мнению представителей банковского сообщества, важно также сделать более гибкими условия по программе кредитов для системообразующих организаций на пополнение оборотных средств, указывают в ВТБ. В частности, прозвучали предложения увеличить лимит на одного заемщика до 10 млрд рублей и расширить предоставляемую государством гарантию до 75%, а для оборонных предприятий — до 100%.