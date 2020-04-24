За первые две недели апреля, когда по всей стране были усилены карантинные меры, в день среднее количество заключаемых договоров е-ОСАГО увеличилось по сравнению со средним количеством договоров электронной «автогражданки», заключенных в марте, на 26%: с 42 531 до 53 458 штук. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Он подчеркнул, что в период усиления карантинных мер страховые компании продолжают оказывать гражданам социально значимые услуги, в том числе по обязательным видам страхования.

«Страховые союзы также продолжают работу на социально значимых блоках, таких, например, как осуществление компенсационных выплат по ОСАГО», — сказал Игорь Юргенс.

