В России практически нет рисков высокой инфляции. Такое мнение глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал на своей странице в Twitter, передает ТАСС.
«Рисков высокой инфляции практически нет», — написал он. По словам главы СП, можно ожидать инфляцию на уровне 4% плюс-минус 2 процентных пункта.
«Падение ВВП будет не менее 6%. Это умеренно оптимистический сценарий», — добавил Кудрин.
Он назвал оправданными шаги Банка России по смягчению денежно-кредитной политики.
Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 5,5% годовых.
Центробанк снизил ключевую ставку до исторического минимума
Это третье заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году.
Это третье заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году.