В России практически нет рисков высокой инфляции. Такое мнение глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

«Рисков высокой инфляции практически нет», — написал он. По словам главы СП, можно ожидать инфляцию на уровне 4% плюс-минус 2 процентных пункта.

«Падение ВВП будет не менее 6%. Это умеренно оптимистический сценарий», — добавил Кудрин.

Он назвал оправданными шаги Банка России по смягчению денежно-кредитной политики.



Банк России в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 5,5% годовых.