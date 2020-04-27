Минфин собирается отказаться от идеи направлять сверхнакопления Фонда национального благосостояния (ФНБ) на инвестиции в инфраструктурные проекты, пишут «Известия» , ссылаясь на источники, близкие к правительству. После покупки Сбербанка ликвидная часть фонда составляет около 8% ВВП, из которых 1%, согласно Бюджетному кодексу, может быть вложен в экономику. Однако по итогам года ожидается настолько серьезный дефицит бюджета, что резервы решили поберечь, а проекты финансировать за счет других источников. По словам одного из источников, при нынешних ценах на нефть объем ФНБ может упасть ниже 7% ВВП уже во втором полугодии. Тогда чисто технически тратить резервы на инвестиции будет невозможно, не меняя Бюджетный кодекс.

В пресс-службе Минфина сообщили, что использовать средства ФНБ будут исходя из складывающейся ситуации в экономике.

Как оценивал ранее глава Минфина Антон Силуанов, с учетом всех расходов по итогам года объем фонда сократится примерно до 7 трлн рублей. По его словам, в общей сложности будет задействовано 2 трлн рублей из ФНБ.

Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года Если Urals будет стоить 30 долларов, то этих средств будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов около шести лет.

По словам экспертов, маневр Минфина ожидаем и понятен, это стандартная для всех кризисов логика ведомства: отказаться от инвестиций в пользу текущих расходов. Однако спад — это временное явление, тогда как задачи по ускорению экономики стоят. Если не запустить инфраструктурные проекты сейчас, то к 2024 году поручения президента будут сорваны. Поэтому отказываться от принципиальных инвестиций нельзя, уверены эксперты. Впрочем, резервы могут пригодиться для финансирования неотложных социально значимых расходов в условиях сокращения доходов бюджетов всех уровней. Исполнение этих обязательств одновременно поддержит экономику через создание платежеспособного спроса, считают эксперты. По их мнению, для инвестиций в инфраструктуру можно найти и другие источники. Например, наращивание госдолга, оптимизация и перераспределение бюджетных ресурсов.