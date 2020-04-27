Фондовые торги в России стартовали в понедельник в «зеленой зоне», показывают данные Московской биржи.

На 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавил 1% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 2 587,74 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 1,16% — на отметке 1 093,86.

«Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть падают после повышения в конце прошлой недели, но настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны», — написала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова перед началом торгов.

«Утром российские фондовые индексы… окажутся под давлением очередного витка снижения нефтяных цен, что будет как минимум ограничивать их повышение. Умеренные продажи могут наблюдаться в нефтяном секторе, в остальном же не исключены попытки индексов выйти в плюс на фоне положительной динамики зарубежных индикаторов. Понедельник в целом ожидается спокойным на события днем, чего нельзя сказать о неделе в целом. Инвесторы перед майскими праздниками смогут оценить большой блок важной макроэкономической статистики и корпоративных отчетностей, а ФРС и ЕЦБ проведут заседания. Краткосрочная динамика фондовых площадок под влиянием указанных факторов может оставаться нестабильной», — прогнозирует эксперт.