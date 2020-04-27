Рубль начал торговую сессию понедельника разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 2 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро был в плюсе — на 16 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,5 рубля (минус 5 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 80,81 рубля (плюс 14 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в понедельник утром российская валюта должна бы снижением отыгрывать как решение по ставке, так и падение нефтяных котировок. Но система курсообразования у нас сейчас имеет нерыночный характер, на валютном рынке бал правит ЦБ, своими валютными интервенциями определяя границы падения и роста рубля, отметил он.

«В целом же на этой неделе можно ждать усиления давления на рубль как из-за высокой вероятности продолжения снижения цен на нефть накануне экспирации, так и увеличения покупок долларов и евро накануне длинных майских выходных», — пояснял Антонов.

«Если продавцы в паре доллар/рубль смогут преодолеть уровень 73,75 рубля, то цена вновь вернется к уровню 72,9 рубля. Без восстановления цен на нефть рубль не сможет укрепиться сильно на технических факторах. Пик налоговых платежей прошел. Поддержка от налогового периода ослабляется. Сильная поддержка остается на уровне 72 рубля», — прогнозировал аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.