Банк России установил официальные курсы валют на 28 апреля.

Курс доллара понизился на 22,03 копейки, составив 74,496 рубля (74,7163 рубля на 25 апреля). Курс евро повысился на 50,83 копейки до 80,7611 рубля (с 80,2528 рубля на 25 апреля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:29 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,39 рубля (минус 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:29 мск стоил 80,72 рубля (плюс 6 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 74,24 до 74,7 рубля за доллар и от 80,5 до 80,99 рубля за евро.