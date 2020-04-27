Экономическая активность в России остается на пониженном уровне в результате уменьшения внешнего спроса и действия ограничительных мер, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса. На третьей нерабочей неделе отклонение от «нормального» уровня объема входящих платежей, проведенных через национальную платежную систему, немного увеличилось по сравнению со второй нерабочей неделей, но остается меньшим, чем на первой, и сейчас оно на 20,4% ниже «нормального» уровня для этого периода, говорится во втором выпуске еженедельного «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» от Центробанка.

«Отклонение объема входящих платежей вниз от «нормального» уровня за третью нерабочую неделю (с 13 по 17 апреля) выросло, по нашим оценкам, до 20,4% с 17,4% на второй нерабочей неделе (с 6 по 10 апреля). Отклонение от «нормального» уровня без учета добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов также увеличилось: до 17,5% на третьей неделе с 13,6% на второй», — говорится в обзоре.

На третьей неделе значительно расширился разрыв платежей в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, таких как строительство, научная деятельность и разработки и других. В отраслях, ориентированных на потребительский и промежуточный спрос, в частности в производстве пищевых продуктов, металлургии, увеличение разрыва было гораздо меньшим и указывает на постепенную адаптацию экономики к действию ограничительных мер.

Наиболее сильное отклонение от «нормального» уровня сохраняется в секторах, напрямую пострадавших от введения ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса: перевозках, гостиничных услугах, общественном питании и других.

Между тем, хотя объем входящих платежей в деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков находится ниже «нормального» уровня, у этой сферы, в отличие от туристической деятельности и гостиничного бизнеса, есть возможность адаптироваться к текущей ситуации: кафе и рестораны могут осуществлять доставку еды на дом. Например, сервис доставки готовой еды Delivery Club, который предусматривает только доставку готовой еды из ресторанов, впервые выполнил свыше 1 млн заказов за неделю (с 6 по 12 апреля). Это говорит о том, что заказы еды на дом растут, поддерживая бизнес общественного питания.



Наиболее пострадавшими отраслями также являются производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность библиотек, архивов, музеев и объектов культуры и ряд других, указывают в ЦБ.