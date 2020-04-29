МВД предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии, пишут «Известия» . Такие инициативы содержатся в письме министра внутренних дел Владимира Колокольцева главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Также, по его словам, сейчас прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения между ЦБ и МВД об информационном взаимодействии, но позиция министерства в нем на данный момент не учтена.

Как считают в МВД, законодательство не дает правоохранительным органам более широких полномочий в получении сведений и документов, которые относятся к банковской тайне. Кроме того, кредитные организации отказывают силовикам в предоставлении материалов, ссылаясь на неоднозначность толкования некоторых статей законов. МВД подготовило изменения в законодательство для исправления этой ситуации, говорится в письме.

В 2018 году МВД выступило инициатором поправок в закон «О банках и банковской деятельности», которые бы открыли доступ к таким документам дознавателям — от экспертов самого ведомства до участковых. В пресс-службе ЦБ сообщили, что в 2018 году регулятор поддержал поправки, позволяющие в отдельных случаях передавать в следственные органы сведения с банковской тайной. Однако расширение возможностей правоохранительных органов в получении этой тайны, чего не раз требовало МВД, ЦБ не считает необходимым, подчеркнули в Банке России. Эффективность привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов зависит не только от межведомственного взаимодействия, добавили в ЦБ.

Депутаты предлагают ужесточить санкции за мошенничество во время пандемии Такие поправки в КоАП и Уголовный кодекс уже разработаны и будут в ближайшее время внесены в Госдуму.

По словам экспертов, ЦБ не должен информировать правоохранителей об имеющихся нарушениях, поскольку это задача оперативных подразделений ФСБ, курирующих финансовые учреждения. Сейчас сотрудничества между регулятором и правоохранителями недостаточно, в финансовой сфере по определению вращаются большие суммы, соответственно, и убытки могут быть баснословные. В связи с этим, по словам экспертов, необходимо усиливать межведомственное взаимодействие и координацию между ЦБ и МВД.

На запрос МВД банки обязаны ответить в течение месяца с момента вручения соответствующего требования, а Следственному комитету — в указанный в документе срок, пояснили юристы. Однако кредитные организации не спешат сообщать сведения, составляющие банковскую тайну, поскольку это негативно влияет на их репутацию. При этом предоставление такой информации более широкому кругу должностных лиц может сказаться на доверии к кредитным организациям в целом, считают юристы.