Российские банки по состоянию на 28 апреля одобрили заявки бизнеса по беспроцентным кредитам на выплату зарплат на сумму 30 млрд рублей, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута во время вебинара ЦБ о поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии.

«Что касается цифр по льготному кредитованию, наверное, я в первую очередь хотел бы сказать о кредитах на зарплату. Здесь мы тоже видим после такой раскрутки не очень простой, не очень простого старта, когда мы в каждодневном режиме взаимодействуем вместе с правительством и банковским сообществом для того, чтобы увеличить темпы выдачи. На сегодня мы видим, что они все-таки уже вышли на определенный качественный уровень. Достаточно сказать, что на вчерашний день [28 апреля] в банки поступило уже более 22 тысяч обращений по кредитам на зарплату на общую сумму 57 миллиардов рублей, уровень одобрения составляет почти 40%, то есть на вчерашний день довольно большое количество заявок одобрено на сумму 30 миллиардов рублей, и предоставлены кредитные лимиты, то есть подписано около 5 тысяч договоров почти на 15 миллиардов рублей», — сказал он.

МЭР: сумма выданных бизнесу кредитов на поддержку занятости достигла 15 млрд рублей Число банков, подписавших соглашения с Минэкономразвития, выросло с 26 до 31.

Как заявил Мамута, ЦБ поддерживает увеличение процента гарантии, предоставляемой госкорпорацией «ВЭБ.РФ» банкам на погашение рисков при выдаче бизнесу беспроцентных кредитов на зарплаты до 80% и более.

«Теперь по поводу гарантии и одобрения выдачи зарплатных кредитов. Вы правы: чем выше доля непокрытого кредитного риска остается на банке, тем более тщательно банк оценивает выдачу кредита. Во многих странах уровень гарантирования достигает 100%, но, как правило, не опускается ниже 90—85%. И мы свою позицию сформулировали, и мы считаем, что уровень вот этого поручительства нужно повышать. Это, безусловно, позитивно повлияет и повлияло бы на уровень одобрения заявок», — сказал Мамута в ответ на предложение президента «Опоры России» Александра Калинина об увеличении предоставления гарантии «ВЭБ.РФ» банкам до уровня 80% и более.

Правительство ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, для поддержания занятости была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей.