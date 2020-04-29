Около 10 тыс. российских граждан, находящихся за рубежом и нуждающихся в финансовой помощи, уже получили выплаты. Об этом сообщила в среду официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает ТАСС.

«Было под 50 тысяч заявлений [на получение финансовой помощи]. Они обрабатываются. Очень многие, я думаю, что около 10 тысяч, уже получили [выплаты]», — сказала она.

Захарова также отметила, что те граждане, которые не успели получить финансовую помощь за рубежом, могут получить выплаты, вернувшись в Россию.

Правительство России выделило 500 млн рублей на помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за ограничений в связи с коронавирусом. МИД РФ поручено организовать целевое расходование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.



Ранее сообщалось, что мобильные операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2) сделали бесплатными звонки на горячую линию для россиян за рубежом. Горячая линия, организованная на базе кол-центра портала госуслуг по телефону +7 (495) 249-75-77, была открыта 24 апреля. Граждане РФ, находящиеся за границей и не имеющие возможности вернуться в Россию в связи с коронавирусной инфекцией, могут круглосуточно получить по телефону горячей линии консультации по вопросам помощи и организации возвращения в Россию специальными авиарейсами.

