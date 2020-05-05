Безработица в России может расти по двум сценариям — оптимистичному и пессимистичному, рассказал в интервью «Российской газете» профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.



«В России сегодня примерно 70 миллионов занятых и 3,5 миллиона безработных с учетом тех, кто не обратился в службу занятости. Это 5% от работающих. Оптимистичный прогноз: количество безработных к концу года вырастет где-то на 1,5 миллиона человек, до 5 миллионов. А это около 7,3%», — сказал Сафонов.



Пессимистичный сценарий предполагает, что безработица может достигнуть 7 млн человек, 10,5%.

По словам эксперта, сейчас «мы находимся в самом начале роста безработицы». В первый месяц самоизоляции работодатели использовали механизмы, которые предотвращали массовые сокращения. Это так называемые административные отпуска, когда работника отправляют в них без сохранения заработной платы, пояснил Сафонов.

Через месяц люди, которые оказались в административных отпусках, говорит он, будут вынуждены начать раздумывать о свой дальнейшей судьбе. «Если ситуация с коронавирусом задержится больше месяца, то, естественно, никаких личных запасов не хватит и нужно будет оформлять увольнение. Тогда мы увидим вторую волну роста безработицы», — считает профессор.

Он напоминает, что за месяц по отношению к I кварталу рост безработных составил 250 тыс. человек. Росстат давал по итогам I квартала цифру 700 тыс. зарегистрированных безработных. Сегодня, по словам министра труда, их стало 950 тыс. «Это те люди, которые были отправлены без всяких средств к существованию на улицу. Конечно, для каждого из четверти миллиона уволенных это личная трагедия и серьезная проблема. Но в целом по стране — это не так много», — комментирует Сафонов.

По его прогнозу, скорее всего, будет реализован оптимистичный сценарий «с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска».

То есть, пояснил эксперт, в большей степени будет работать схема, связанная с удержанием рабочей силы за счет понижения заработной платы. В этом случае, полагает Сафонов, число безработных вырастет максимум до 5—5,5 млн человек.



Эксперт уверен, что в первую очередь оптимизация пойдет по пути снижения заработной платы.