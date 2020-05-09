Ситуация с коронавирусом приведет к реальным изменениям на рынке труда — уже сейчас можно предположить, чей труд будет востребован и после пандемии, а на какие услуги спрос сойдет на нет, а также кому стоит надеяться на рост зарплат в будущем, рассказала доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Рынок труда после эпидемии и столь продолжительного периода самоизоляции, конечно, уже не будет прежним. Изменится соотношение спроса и предложения на многих специалистов, изменится уровень вознаграждения, организация труда», — считает она.

Сейчас, в самый разгар пандемии, можно выделить два четких полюса. На одном — повышение спроса на работников и рост прибыли: это фармацевтика, розница, онлайн-услуги, в том числе по развлечению и обучению. «Мы можем наблюдать рост доходов у тех, кто работает в этой сфере», — сказала она.

Но рано или поздно пандемия пойдет на спад, снизится спрос на товары и услуги в фармацевтике и розничной торговле-доставке, и, соответственно, не предвидится никакого серьезного роста заработных плат в этих сферах. Сферу образования и сферу онлайн-развлечений ждут серьезные изменения в предоставлении услуг, и там рост заработных плат вполне возможен.

Реальный рост заработных плат можно наблюдать в компаниях-монополистах, низкоконкурентных сферах, для которых мало что изменится, — энергетика, связь. Можно прогнозировать рост заработных плат в тех сферах, где будет выше спрос на товары и услуги. Например, в медицине, и не только в бюджетной сфере из-за доплат, но и в платных клиниках, так как после кризиса спрос на медицинские услуги будет выше.

Рост может ожидать IT-сферу, поскольку многие компании в условиях пандемии, переведя штат на онлайн-режимы, сделают выводы о целесообразности удаленной работы для многих сотрудников. Тогда и им необходимо будет пользоваться услугами IT-компаний на регулярной основе.

Аграрный сектор останется без изменений, либо там возможен незначительный рост зарплат. Спрос на пищевую продукцию не сократится, а предложение специалистов в этой сфере ограничено.

В тех отраслях, которые сейчас в наибольшей степени страдают от режима самоизоляции (туризм, гостиничный и ресторанный бизнесы, перевозки), в будущем не предвидится роста заработных плат. Дело в том, что у таких компаний не будет для этого финансовых возможностей еще достаточно долгое время.

«В целом рынок труда ждет много изменений, и в выигрыше останутся те компании и те работники, которые готовы быстро меняться, принимать нестандартные решения и не бояться нового», — делает вывод Иванова-Швец.