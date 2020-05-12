Наименьший возможный оклад в России могут приравнять к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), пишут «Известия» . Внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс планируют обсудить представители Минтруда, профсоюзов и работодателей на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к минимальному размеру оплаты труда (сейчас на федеральном уровне он равен 12,1 тыс. рублей), пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов. Месячная зарплата за полную норму рабочего времени не может быть ниже МРОТ и сегодня, но Трудовой кодекс не запрещает включать в эту сумму компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. Например, работник может получать 13 тыс. рублей в месяц (6 тыс. рублей оклада, 4 тыс. рублей ежемесячной премии и 3 тыс. рублей надбавок за дополнительные обязанности). По предлагаемой же норме оклад должен быть увеличен до 12,1 тыс. рублей.

В пресс-службе Минтруда подтвердили, что на первое полугодие 2020 года в рабочей группе РТК запланировано обсуждение предложения профсоюзной стороны по внесению изменений в Трудовой кодекс. Статистические наблюдения по уровням окладов в стране не проводятся, поэтому назвать число россиян с окладами ниже МРОТ пока нельзя, добавили там.

Для бюджетников могут ввести базовые оклады Идея базовых окладов отражает принцип равной платы за равный труд.

Сейчас трудовое законодательство не содержит термина «минимальный оклад», а статья 135 ТК предусматривает, что зарплата устанавливается по системам оплаты труда конкретного работодателя, в свою очередь, отметили в пресс-службе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Компенсационные и стимулирующие выплаты применяются для максимального учета параметров работы и являются неотъемлемой частью оплаты труда. Поэтому размер вознаграждения не может быть представлен только окладом или тарифной ставкой, в том числе минимальными, считают в РСПП.

По мнению экспертов, установление оклада на уровне МРОТ никак не гарантирует роста зарплаты. Изменив базовую ставку, работодатель может «жонглировать» повышающими коэффициентами и доплатами, в результате заработок либо не изменится, либо увеличится незначительно. Обсуждаемые поправки практически не изменят положения дел на практике, но выполнят социальную роль, подняв нижнюю границу оценки стоимости рабочей силы, пояснили эксперты.