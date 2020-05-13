Информационные системы Российского союза автостраховщиков (РСА) готовы к запуску проверок наличия полисов ОСАГО через дорожные камеры. Об этом заявил президент РСА Игорь Юргенс.



Он напомнил, что запущенная ГИБДД система «Карантин» для проверки цифровых пропусков в режиме онлайн после снятия ограничительных мер сможет использоваться, в частности, для проверки полисов ОСАГО.



«Ранее РСА совместно с МВД и ЦОДД проводили тестовый «прогон» системы, который показал высокий уровень чистоты базы данных АИС ОСАГО, более того, с 1 июля планируется серьезное обновление базы данных, что сделает процесс еще более эффективным», — сказал Юргенс.

Он также уточнил, что будут расширены сервисы для автовладельцев: прямо на сайте РСА можно будет проверить подлинность полиса ОСАГО. Автовладелец сможет проверять не только его принадлежность к той или иной страховой компании, но и увидит марку и модель транспортного средства, на который выписан полис.

В настоящее время количество автомобилей без полиса ОСАГО оценивается экспертами в 2—3 млн.