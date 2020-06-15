ФНС России доработала личные кабинеты юридического лица и индивидуального предпринимателя (ИП) для ускорения снятия ограничений операций по счетам должников, говорится в сообщении на сайте ведомства. Это сделано также для актуализации интернет-сервиса «Банкинформ» о наличии действующих решений о приостановлении.

«Теперь налогоплательщики могут сами подать электронное обращение и приложить платежки, подтверждающие уплату задолженности. Благодаря обновлению снятие ограничений по счетам будет проходить в два раза быстрее, что ускорит процесс восстановления деловой активности налогоплательщика», — отмечается в сообщении ФНС.

Также в личных кабинетах пользователи смогут ознакомиться с документами, которые стали основанием для приостановления в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации, с указанием суммы и величины непогашенного остатка по документу.