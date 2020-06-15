Фондовые индексы РФ снизились по итогам торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,9% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 2 719,06 пункта. Индекс РТС просел на 1,34% — к отметке 1 221,57.

Акции «Норильского никеля» потеряли в цене 2,18%, «ЛУКОЙЛа» — 1,61%, «Газпрома» — 1,29%, Сбербанка — 0,49%. Бумаги «Яндекса» подорожали на 4,12%, «Тинькофф» — на 3,73%, «АЛРОСы» — на 0,87%, МТС — на 0,31%, ВТБ — на 0,27%, Московской биржи — на 0,16%.



«Это просто паника или уже разворот? Именно этот вопрос на российском фондовом рынке сейчас основной. Пришло время волатильности, дамы и господа, поэтому всем, чья нервная система стала за время кризиса и вируса чувствительной, лучше отойти в сторону. И так было понятно, что рынок забрался слишком высоко и перестал бояться и высоты, и голоса разума. Самое время расставить все по местам», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе ввиду продолжения продаж за рубежом», — объясняет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник... оставались ниже ключевых краткосрочных сопротивлений в 2 760 и 1 250 пунктов... В краткосрочной перспективе при улучшении мировых настроений можно ожидать коррекционного движения к сопротивлениям, но в целом техническая картина на рынке сместилась в сторону «медвежьей», — считает она.

«Настроения на мировых биржах в начале новой недели склонялись в сторону пессимистичных, но заметно улучшились по ходу дня. Российские и зарубежные индексы стремились отступить от минимумов сессии в преддверии завтрашнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе, а также публикации статистики по розничным продажам и промпроизводству в США за май. Последняя, вероятно, покажет улучшение ситуации и может способствовать краткосрочному отступлению рисковых активов от минимумов. В остальном, однако, технические факторы предупреждают о рисках новых продаж в течение недели», — отмечает Кожухова.

«В понедельник российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, начатую в конце прошлой недели, чему способствовал внешний фон. Поводом к продажам в наших акциях выступила динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 38,5 доллара за баррель. Также негативные настроения на нашем рынке поддержала ситуация на западных фондовых площадках», — указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



«В рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи протестировал поддержку на уровне 2 700 пунктов. Однако пробить ее с первого раза у «медведей» не получилось — восстановление цен на нефть в ходе торгов и отскок внешних площадок от минимумов дня активизировали покупки и позволили нашему рынку отыграть часть потерь. Однако в случае сохранения негативной внешней конъюнктуры уже в ближайшие сессии рынок может повторить попытку отступления под поддержку и закрепиться в диапазоне 2 600—2 700 пунктов, что подтвердит пробой тренда восстановления, берущего начало от минимумов года и преодоленного в рамках прошлой недели», — пишет эксперт.

