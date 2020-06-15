Заявки на сумму около 6 млрд рублей поступили в Кабмин по госпрограмме субсидирования ставок по кредитам для застройщиков. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 12 млрд рублей для «ДОМ.РФ», эти деньги будут направлены на субсидирование ставок по кредитам для застройщиков. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что средства пойдут на компенсации банкам, которые снизили ставки по проектному финансированию для застройщиков. Выделением компенсаций будет заниматься «ДОМ.РФ».

«Была предложена [мера] по компенсации процентной ставки по кредитам застройщикам. Выпустили все нормативные акты, собрали комиссию, разбираем всех застройщиков, смотрим, кто восстановил сегодня работу, кто еще не до конца восстановил. Но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что около 50% этой суммы заявок есть», — сказал Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Вице-премьер напомнил, что по условиям программы застройщики должны сохранить не менее 90% рабочих мест. Мера поддержки распространяется на девелоперов, которые вводят в эксплуатацию дома в 2020—2021 годах.



Ранее сообщалось, что Минстрой РФ будет принимать заявки на компенсации до 15 июня. Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе совещания с президентом РФ сообщал, что российские застройщики смогут получить проектное финансирование на строительство жилья по ставке 5,5% годовых.