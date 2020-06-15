Росэксимбанк планирует разместить по открытой подписке выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 объемом 7 млрд рублей. Предварительные параметры размещения представил Совкомбанк, выступающий его организатором.

Идентификационный номер программы — 402790B002P02E от 15 декабря 2016 года. Номинал облигации составит 1 тыс. рублей. Предусмотрен десятилетний срок обращения бумаг с офертой через семь лет.

Бумаги планируется размещать по цене 100% от номинала. Купонный период составит полгода. Ориентир по доходности — «не более G-curve (кривая доходности ОФЗ. — Прим. Банки.ру) на сроке семь лет плюс 140 базисных пунктов с фиксацией числового значения ориентира по купону перед открытием книги заявок», указано в материалах Совкомбанка.

Предварительно установлено, что книга заявок на облигации будет открыта с 11:00 по 15:00 мск 17 июня 2020 года. Дата начала размещения будет определена позднее.

Размещение будет проходить на Московской бирже (ожидается второй уровень листинга). Агентом по размещению выступает Газпромбанк.



«Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов», — отмечается в материалах Совкомбанка.