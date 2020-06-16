Банки зафиксировали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после того, как к ней присоединился Сбербанк, пишет РБК . Так, число попыток клиентов ВТБ, желающих перевести деньги получателю в Сбербанк через СБП, существенно превышает число фактически проведенных переводов, утверждает представитель банка. По его словам, лишь десятая часть таких операций оказывается успешной. Из ВТБ в адрес клиентов Сбербанка с помощью СБП совершено переводов на 300 млн рублей, объем неудачных попыток, возникших из-за отказа на стороне банка-получателя, составляет 3 млрд рублей. Ранее уровень одобрения исходящих переводов клиентам сторонних банков превышал 90%, но с мая этого года он снизился в два-три раза, уточнили в банке.

Основная причина заключается в том, что клиентам Сбербанка необходимо дополнительно дать свое согласие на входящие переводы в рамках СБП. Без него клиенты ВТБ и других банков-участников не могут перевести им средства, отметили представители кредитных организаций. Даже когда клиенты подключили все по инструкции, сам Сбербанк при звонке в их контакт-центр предлагал для начала обращаться в офис банка-отправителя, так как с их точки зрения все сервисы подключены, пояснили представители банков. Не заметили роста доли неудачных переводов в СБП после подключения Сбербанка только в Райффайзенбанке.

В Сбербанке действительно нужно совершить неочевидные действия, чтобы найти и активировать функцию подключения СБП, отмечает руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Надо отдельно подключать отправку и получение платежей, а также иметь последнюю версию мобильного приложения, в то время как в подавляющем большинстве российских банков дополнительных действий по подключению СБП не требуется, отметила эксперт.

Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей 👍 Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что «это даст хороший прирост с точки зрения объемов и количества операций».

Для решения проблемы банки информируют своих клиентов через соцсети и официальные сайты о настройках, которые нужны для удачной отправки денег в Сбербанк. ВТБ разработал пошаговую инструкцию в своем мобильном приложении, которую можно отправить через мессенджеры адресатам в Сбербанке, чтобы они смогли принять перевод. Внедрение подсказок в свое приложение рассматривает и Газпромбанк.

По расчетам ВТБ, ограничения на стороне Сбербанка снижают потенциальный объем переводов через СБП примерно в 2,5 раза. «Объем операций в СБП с приходом в систему Сбербанка вырос, но пока не так значительно, как ожидалось. Ежедневный прирост оборотов в начале июня находится в пределах 10%, хотя изначальные прогнозы на июнь были на уровне 40% роста. Общий объем проведенных трансакций клиентами ВТБ в СБП за три недели с 13 мая составил более 7 млрд рублей», — отметил представитель ВТБ.