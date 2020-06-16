Фондовые торги в РФ во вторник завершились ростом индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 1,08% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув 2 748,3 пункта. Индекс РТС прибавил 1,73%, поднявшись до уровня 1 242,72.

Бумаги «Тинькофф» прибавили в цене 5,02%, «ЛУКОЙЛа» — 2,43%, «Норильского никеля» — 2,17%, «Яндекса» — 1,4%, МТС — 1,3%, «Газпрома» — 1,23%, «АЛРОСы» — 0,66%, Сбербанка — 0,21%, ВТБ — 0,09%. Акции Московской биржи подешевели на 0,09%.



Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли, но не удержались у внутридневных максимумов, отступив от краткосрочных сопротивлений 2 760 и 1 250 пунктов, — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. — Такая динамика предупреждает о сохранении неуверенности на рынке и преждевременности масштабных покупок. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 2 700—2 800 пунктов».

Эксперт связывает динамику российского рынка с оптимистичными настроениями за рубежом. «ФРС накануне смогла вывести американские индексы из минуса, расширив программу поддержки экономики, но уже сегодня «быки» проявляли некоторую неуверенность. В середине недели основное внимание может быть направлено на нефтяные площадки, главным риском для которых на данный момент является краткосрочная нисходящая коррекция. В остальном на рынках вновь установилась повышенная волатильность: инвесторы еще не решили, стоит ли верить в лучшее, или проявить осторожность», — комментирует Кожухова.

«Во вторник российский фондовый рынок восстанавливал позиции на улучшении внешнего фона. Поддержку нашим акциям оказала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 40 долларов и предпринимает попытки закрепиться над ним. Плюс к этому активно растут западные площадки, что также способствует покупкам в наших бумагах… Благодаря улучшению внешнего фона «быкам» удалось удержать индекс Мосбиржи выше 2 700 пунктов. Уход ниже этой отметки подтвердил бы пробой тренда восстановления, прошедший на прошлой неделе, и говорил бы в пользу усиления коррекционных тенденций. Однако пока у рынка остаются шансы на возобновление восходящей динамики», — пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.



«Сегодняшний биржевой подъем иллюстрирует, что предыдущие ценовые колебания были просто предупреждением. Рынок просел и снова стал интересен для покупки, тем более что внешний фон выровнялся. Сегодня, в отличие от понедельника, бояться второй волны коронавируса уже не в тренде рынка, а риск вновь привлекает внимание. Однако в том, что время волатильности пришло, сомневаться точно не стоит», — рассуждает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

