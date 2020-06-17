Верховный суд (ВС) РФ подтвердил отказ в заявлении Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества пяти бывших контролировавших банк «Век» лиц на сумму 4,3 млрд рублей, говорится в определении суда.



Арбитражный суд Москвы 11 июля 2019 года отклонил заявление агентства, апелляционная и кассационная инстанции оставили определение первой без изменения.

ВС согласился с доводами нижестоящих судов.

Суды исходили из того, что заявитель не представил ни доводов, ни доказательств, подтверждающих необходимость принятия обеспечительных мер, заметил ВС РФ. Исходя из позиции АСВ, которая, по существу, основана на общих рассуждениях о правовом институте обеспечения иска и перечислении правовых норм, оснований не согласиться с выводами судов не имеется, говорится в определении.

«Для принятия судебного решения по данному вопросу в пользу заявителя ему необходимо прежде всего изложить и подтвердить фактические обстоятельства, на которых он основывает свою позицию (в том числе обосновать свои доводы по поводу вероятности наступления тех или иных событий), чего в данном случае не сделано», — отметил Верховный суд.

Банк России 12 мая 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Век». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, значением нормативов достаточности собственных средств ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала. Столичный арбитраж 24 августа 2016 года признал банк «Век» банкротом.

