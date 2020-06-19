Темпы прироста страховых премий в РФ достигли максимального значения за последние пять кварталов — 12,6%. Увеличение премий произошло во всех ключевых сегментах страхового рынка, их общий объем за I квартал составил 426,3 млрд рублей. Однако динамика рынка по итогам 2020 года будет зависеть от степени восстановления экономики и оживления деловой активности на фоне снятия ограничительных мер для борьбы с коронавирусной инфекцией, отмечается в подготовленном Центробанком «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» , основные данные которого приводит пресс-служба регулятора.

Общий объем страховых выплат увеличился на 14,6% до 159,5 млрд рублей. Рост был связан с существенным увеличением выплат по заключенным ранее среднесрочным договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых закончился.

Рентабельность капитала страхового рынка сохранялась в I квартале на высоком уровне (33,2%). Прибыль страховщиков до налогообложения увеличилась на 19,2% до 71,6 млрд рублей. «Этому в том числе способствовали временные регуляторные послабления Банка России, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, позволившие фиксировать стоимость ценных бумаг по состоянию на 1 марта 2020 года», — отмечается в сообщении ЦБ.



Динамика страховых взносов в целом следует за динамикой ВВП, так как зависит от состояния отраслей экономики, активности предприятий и реальных доходов населения. Поэтому замедление экономической активности негативно скажется на страховом рынке в 2020 году, заключают в Банке России.

