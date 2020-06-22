Онлайн-конференция Data-Driven Marketing Conference (DDM Conf) состоится 23 июня: в этот день маркетинговые лидеры со стороны брендов, агентств и площадок обсудят влияние трехмесячного режима самоизоляции в России на поведение и покупательскую способность потребителей, маркетинговые стратегии и активность рекламодателей в диджитале.

Мероприятие будет состоять из шести тематических блоков: обзорная дискуссия-ревизия по текущим меняющимся условиям рынка и пяти отраслевых сессий: ретейл, недвижимость, финансы, фарма, авто. Каждый блок содержит 45-минутное обсуждение актуальной численной аналитики изменений в отрасли, маркетинговых трендов и драйверов. Эксперты поделятся прогнозами развития индустрии, решениями и выводами, сделанными за последние месяцы.

Ключевая особенность онлайн-конференции DDM Conf — дискуссионный формат. В каждом блоке примут участие до семи экспертов, представляющих направление маркетинга на стороне рекламодателя — лидера отрасли, adTech-компании или агрегатора, агентства. Они ответят на вопросы об управлении коммуникационными и рекламными кампаниями в краткосрочной и долгосрочной перспективе, расскажут об адаптации технологий под новые паттерны поведения клиентов, оптимизации маркетинговых процессов и сценариях возврата к устойчивым показателям.

К участию приглашены более 35 экспертов из следующих компаний: «Яндекс», Google, Accenture, АКАР, IAB Russia, «СБЕР Маркетинг», AliExpress, Auto.Ru, ЦИАН, «ДомКлик», Calltouch, Райффайзенбанк, GOOD WOOD, Alytics, SOK, Модульбанк, MGCom, «Моризо Диджитал», Primax Digital, K50, «Служба Роста».

Начало онлайн-конференции в 11:00 мск. Программа доступна по ссылке.

Организатор мероприятия — digital performance marketing agency E-Promo.