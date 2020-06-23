Принят во втором чтении законопроект, защищающий права участников долевого строительства. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В частности, уточняется порядок определения рыночной стоимости при выплате компенсаций обманутым дольщикам. «В документе речь идет о стоимости, которая была зафиксирована на дату не ранее трех месяцев к моменту выплаты компенсаций», — поясняется в релизе.

Счета эскроу можно будет «распаковывать» уже при сдаче жилья в эксплуатацию, а не при оформлении в собственность.



По словам одного из авторов инициативы, председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, это сократит срок получения денег на два-три месяца.