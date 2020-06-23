За период с января по май 2020 года средняя премия по ОСАГО осталась практически на том же уровне, что и годом ранее и составила 5 369 рублей. При этом средняя выплата продолжила расти, увеличившись за этот же период на 4,5%, с 66 562 до 69 578 рублей. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Количество заключенных договоров за первые пять месяцев 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 2,5%, с 15,94 млн до 15,54 млн штук. «Снижение произошло, главным образом, из-за карантинных мер из-за эпидемии коронавируса, введенных в марте — апреле: многие автовладельцы предпочли остаться дома и отложить покупку полиса ОСАГО», — сказал Игорь Юргенс.

Он отметил, что из-за уменьшения количества заключенных договоров, на 2,3% снизились и общие сборы по ОСАГО: с 85,37 млрд до 83,42 млрд рублей. Также из-за карантинных ограничений, вызвавших уменьшение интенсивности дорожного движения и количества ДТП, уменьшилось и количество заявленных и урегулированных страховых случаев. Число заявленных убытков снизилось на 20,2%, с 986,2 тыс. до 787,1 тыс. штук, количество урегулированных — на 10,4%, с 947,8 тыс. до 849,4 тыс. штук. По этой же причине на 6,3% уменьшилась общая сумма выплат — с 63,09 млрд до 59,1 млрд рублей.

«Несмотря на некоторое временное снижение количества ДТП и убытков из-за карантинных ограничений, мы видим, что средняя выплата неуклонно растет — главным образом, из-за роста курса валют», — отметил Юргенс. Он также добавил, что карантинные меры сформировали отложенный спрос на покупку полиса, это подтверждает оперативная статистика на начало июня, когда ограничения были смягчены.