Федеральная резервная система США объявила, что ограничит дивидендные выплаты крупных банков и запретит обратный выкуп акций по крайней мере до IV квартала, поскольку пришла к выводу, что кредиторам грозят значительные потери капитала из-за вызванного коронавирусом спада.

Анализ ФРС показал, что крупнейшие кредиторы страны испытывали трудности с тем, чтобы смоделировать беспрецедентный спад и последовавшие за ним программы помощи, усугубив и так беспрецедентную неопределенность в отношении того, как банки и экономика в целом будут справляться в ближайшие месяцы. ФРС не сообщила результатов анализа состояния каждого банка в отдельности, но пришла к выводу, что 34 протестированных кредитора могут понести совокупные потери по кредитам на сумму до 700 млрд долларов при самом негативном сценарии W-образного экономического восстановления.

Акции банков, включая JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc., Wells Fargo & Co и Goldman Sachs Group Inc., упали на внебиржевых торгах после этой новости.

Хотя банки могут пережить тяжелый, бурный и продолжительный экономический спад, некоторые из них приблизятся к минимальному уровню требований к достаточности капитала, сообщила ФРС.

С учетом этих выводов регулятор установил новый лимит на то, сколько банки могут выплатить инвесторам в качестве дивидендов в III квартале. Выплаты не смогут быть выше показателей II квартала и средней чистой прибыли за последние четыре квартала.

ФРС также сообщила, что запрещает обратный выкуп акций по крайней мере в III квартале. Крупнейшие банки добровольно приостановили выкуп акций на фоне распространения пандемии, но было неясно, как долго это продлится.