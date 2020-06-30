Банк России доработал проект методики определения расходов на ремонт поврежденного автомобиля по договору ОСАГО, сообщает пресс-служба регулятора.

По итогам проведенных консультаций с участниками страхового рынка в документе уточнен порядок расчета стоимости годных остатков в случае полной гибели транспортного средства. В частности, конкретизировано, какие составные части могут быть отнесены к годным остаткам (например, работоспособные двигатель, коробка передач и другие, если они отвечают определенным требованиям).

Теперь в проекте также определены факторы, при которых значение износа комплектующих изделий может быть уменьшено. Такими факторами могут быть проведение капитального ремонта двигателя или замена кузова.



«Предложенные новации позволят эксперту дать более точную оценку ущерба при проведении экспертизы, а потерпевшему — получить справедливое страховое возмещение», — указывает регулятор.

Как ранее сообщал Банк России, документ содержит новый порядок формирования и утверждения справочников. Так, в частности, предполагается, что справочники будут формироваться для каждого субъекта Российской Федерации и актуализироваться раз в три месяца.

Другое важное нововведение — установлен порядок определения величины утраты товарной стоимости в результате повреждения и последующего ремонта транспортного средства.

Предлагаемые подходы направлены на повышение прозрачности формирования стоимостных справочников и исключение неоднозначных формулировок, которые ранее вызывали большое количество разногласий в экспертном и страховом сообществе.

Предложения и замечания по проекту можно направлять в Банк России до 13 июля 2020 года.