«ДомКлик» от Сбербанка с 1 июля запускает сервис подбора недвижимости в новостройках по всей России — от Калининграда до Владивостока. Об этом сообщили в Сбербанке, подчеркнув, что сервис позволяет ипотечным клиентам получить скидки в размере до 10% на квартиры в новостройках от ведущих застройщиков.

После одобрения заявки на ипотеку на DomClick.ru или в отделении Сбербанка клиент заполняет форму подбора недвижимости, где указывает предпочтения по стоимости и расположению жилья, инфраструктуре и образу жизни.

Смарт-поиск формирует список подходящих предложений от проверенных застройщиков со скидкой до 10% и отправляет клиенту в чат личного кабинета. Прямо в чате клиент может позвонить или написать застройщику, чтобы забронировать квартиру со скидкой.

К сервису онлайн-подбора недвижимости уже подключились более 700 крупнейших застройщиков России, которые предлагают клиентам квартиры почти в 1 тыс. жилых комплексов.



Выбрать подходящую квартиру со скидкой от застройщика и оформить ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.