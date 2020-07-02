На фоне пандемии за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 1,7 млрд до 1,3 млрд долларов. Об этом пишет РБК , ссылаясь на аналитическую компанию JLL.

Наибольшее падение пришлось на II квартал, когда объем сделок составил 491 млн долларов. Это наименьший показатель для соответствующих периодов за современную историю рынка, а также квартальный минимум за 12 лет. По оценке JLL, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составит 2—2,5 млрд долларов. В начале года ожидался уровень 4,5 млрд долларов. Негативная динамика связана с высокой степенью неопределенности в экономике. В III квартале эта тенденция продолжится, считают в компании.

Большую часть трансакций (58%) в первом полугодии 2020 года составила доля инвестиций в сектор жилой недвижимости. Инвесторы также сохранили интерес к сектору офисной недвижимости, доля которого снизилась до 24% по сравнению с 35% по итогам аналогичного периода 2019 года. На третьем месте оказался сектор складской недвижимости, доля которого за шесть месяцев выросла до 11% (на 5% по сравнению с тем же периодом 2019 года).

На Москву в первое полугодие 2020 года пришлось 82% от странового объема инвестиций (на 10% больше, чем за тот же период прошлого года), а на Санкт-Петербург — 18%.

Сделки с региональными активами составили менее 1%. Доля зарубежных инвесторов в общем объеме трансакций составила 8% (в первом полугодии 2019 года — 12%). В JLL допускают, что показатель будет снижаться и дальше, так как до конца года не ожидается закрытие значимых сделок с участием иностранных игроков.