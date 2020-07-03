Бесконтактные платежи с использованием технологии распознавания лиц точно возможны при не очень больших суммах, например на заправке или в метро, считает зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета фонда «Сколково» Дмитрий Медведев.

В четверг он провел по видеосвязи встречу с руководителями стартапов «Сколково». Основатель компании «ВижнЛабс», которая занимается созданием продуктов в области распознавания лиц и объектов, рассказал о новом решении, которое позволяет совершать покупки и проводить трансакции бесконтактным способом, посредством идентификации лица.

Медведев спросил, как может быть обеспечена точность таких операций. «Задам такой, может, немножко детский вопрос, но задам тем не менее: если придут два близнеца, для того чтобы совершить сделку с использованием технологии распознавания лиц, можно быть уверенным, что будет правильный результат?» — поинтересовался он.

Разработчик в ответ отметил, что эта технология уже с 2013 года превышает возможности распознавания даже специально обученным человеком. Он сообщил, что сейчас вероятность ошибки — примерно один случай на 10 млн попыток.

«То есть вы считаете, что сейчас уже уровень развития этой технологии, в том числе в вашей компании, таков, что можно смело ее внедрять в платежи?» — уточнил Медведев. Представитель «ВижнЛабс» подтвердил, отметив, что компания проработала это с рядом инвесторов, в числе которых Сбербанк.

«Наверное, в тех случаях, когда платежи не являются очень объемными по сумме, допустим какие-то стандартные платежи, это точно возможно, — на бензоколонке или в метро... Я не разговаривал на эту тему со Сбербанком, но, видимо, здесь модель понятная», — сказал Медведев.