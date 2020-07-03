Банк России как учредитель Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора принял решение о прекращении полномочий Василия Поздышева как председателя и члена наблюдательного совета УК ФКБС в связи с его заявлением и назначением на должность старшего советника Банка международных расчетов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регулятора.

Председатель наблюдательного совета будет назначен после проведения необходимых процедур в соответствии с федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Временно исполнять обязанности председателя набсовета УК ФКБС будет заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

Также Василий Поздышев покинет советы директоров Азиатско-Тихоокеанского Банка, Московского Индустриального Банка и Агентства по страхованию вкладов.

В Банке международных расчетов Поздышев займет позицию старшего советника по вопросам финансового оздоровления и антикризисного менеджмента.



«Василий Анатольевич участвовал в разработке нового механизма санации банков, реализации крупнейших проектов по восстановлению финансовой устойчивости групп «Открытие», «БИН» и Промсвязьбанка, а затем работал над формированием новых финансовых моделей Азиатско-Тихоокеанского Банка и Московского Индустриального Банка. Это опыт и компетенции, которые расширяют горизонт для анализа потенциальных угроз в глобальной финансовой системе и поиска решений для их предотвращения и, надеюсь, в полной мере будут востребованы Банком международных расчетов», — отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя переход Поздышева в Банк международных расчетов.

Банк международных расчетов — международная финансовая организация, в функции которой входят содействие сотрудничеству между центральными банками и облегчение международных финансовых расчетов. Согласно данным на сайте БМР, участниками организации являются 62 центробанка и монетарных регулятора разных стран, включая Банк России. Штаб-квартира расположена в швейцарском Базеле.

