Набор продуктов для приготовления окрошки подорожал за год, выяснили аналитики IT-компании «Платформа ОФД».

Для расчета «индекса окрошки» эксперты сравнивали данные продаж за период с 1 по 28 июня 2020 и 2019 годов. «Платформа ОФД» ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков, поступающих более чем с 900 тыс. онлайн-касс по всей России.

Согласно данным сервиса, средний чек покупки картофеля в продуктовых магазинах по России в целом составил 52 рубля за килограмм, что на 16% больше, чем в прошлом году. Полтора литра кваса стоили 57 рублей (плюс 6%), 300 граммов вареной колбасы — 160 рублей (минус 7%), пучок зеленого лука — 46 рублей (плюс 18%), килограмм огурцов — 102 рубля (плюс 15%), килограмм редиса — 142 рубля (плюс 38%), 250 граммов сметаны — 59 рублей (плюс 9%), пучок укропа — 34 рубля (плюс 10%), десяток яиц — 77 рублей (плюс 12%).

«Средние затраты на покупку такого набора товаров в июне 2020 года составили 729 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году», — отмечается в материале.

Если же рассчитывать стоимость набора продуктов исходя из традиционного рецепта приготовления окрошки, согласно которому для четырех больших порций холодного супа требуется 230 граммов редиса, 400 граммов картофеля, пять яиц, по 300 граммов огурцов и вареной колбасы, 230 граммов сметаны, литр кваса и по пучку лука и укропа, то средние затраты на набор для окрошки составляют 459 рубля — это на 6% больше, чем в прошлом году, подсчитала «Платформа ОФД».



В заведениях общественного питания по России в целом порция окрошки в июне 2020 года стоила 120 рублей — на 4% больше, чем в прошлом году в то же время.