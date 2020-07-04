Индекс открытости экономики в регионах России вырос до 96,9% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина. Соответствующие данные получены Минэкономразвития России по результатам проводимого ежедневного мониторинга.

Мониторинг уровня открытости основан на выявлении доли работников в секторах экономики региона, не находящихся под ограничением, к общему количеству экономически активного населения на конкретной территории. Уровень открытости экономики в регионах России рассчитывается начиная с апреля этого года, после того как в большинстве регионов России были введены ограничения из-за пандемии коронавируса.

В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям. Под ограничениями было 15 млн человек. На текущий момент под ограничениями в настоящий момент находятся 1,6 млн человек.

Готовность регионов к переходу на первый, второй или третий этап снятия ограничений определяется достигнутыми санитарно-эпидемиологическими показателями. По состоянию на 3 июля, по оценкам Минэкономразвития, 17 регионов перешли на первый этап снятия ограничений, 62 региона — на второй. Решение о снятии ограничений или их продлении главы регионов принимают самостоятельно исходя их санитарно-эпидемиологической обстановки, общую координацию выхода из карантина осуществляет правительство.

Чеченская Республика вошла в список субъектов, полностью снявших все ограничения.