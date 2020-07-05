Российским регионам в 2020 году будет направлено более 4 млрд рублей на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми», — говорится в сообщении.

Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.

Предполагается, что такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тыс. человек. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. Проконтролировать их целевое использование предстоит Роструду.