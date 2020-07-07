К команде «Юнистрим» присоединился Александр Галкин. Он занял должность вице-президента системы международных денежных переводов «Юнистрим», говорится в сообщении системы и одноименного банка — ее оператора.



Как уточняется, топ-менеджер будет отвечать за развитие партнерской сети и укрепление позиций «Юнистрим» на российском рынке. Сегодня партнерами системы являются более 300 банков, розничных сетей и телекоммуникационных компаний, в том числе банк «Авангард», Азиатско-Тихоокеанский Банк, Почта Банк, Россельхозбанк, Tele2, Тинькофф Банк, Фора-Банк, отмечается в сообщении.

«Я сосредоточу усилия на расширении сети и поиске решений, от которых выиграют все — и наши клиенты, и наши партнеры, — комментирует Галкин. — «Юнистрим» ведет активную работу в этом направлении, и я рад, что смогу внести вклад в развитие новых партнерских программ».



Александр Галкин работает в банковской сфере с 1994 года, прошел путь от сотрудника клиентского подразделения до руководителя розничного бизнеса. Занимал руководящие должности в банке «Глобэкс», Связь-Банке и Импэксбанке. «Александр Галкин обладает опытом в развитии и модернизации филиальной сети банков из операционной в продающую. Он проявил себя в качестве успешного управляющего, способного повысить эффективность работы вверенного ему направления», — подчеркивают в «Юнистрим».