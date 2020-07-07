Общая сумма льготных кредитов, предоставленных системообразующим предприятиям, составила 132,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные по выдаче кредитов 11 банками — участниками программы, сообщает Минэкономразвития РФ во вторник, уточняя, что эти банки — ВТБ, «Ак Барс», Совкомбанк, Новикомбанк, Сбербанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, «Открытие», РНКБ, Россельхозбанк, «Россия». Заключено 143 договора.

Всего к программе на данный момент присоединилось 17 банков.

Средний размер кредита составляет более 900 млн рублей, средняя ставка по кредитам — 2,9% (все, что выше, — субсидируется государством). Первые кредиты были оформлены 30 апреля, спустя две недели после объявления президентом РФ о программе кредитования системообразующих предприятий.



Ранее глава МЭР Максим Решетников отмечал, что правила предоставления льготных кредитов на пополнение оборотных средств системообразующим предприятиям следует смягчить, в частности критерии по падению выручки. При этом он отметил, что от позиции о необходимости ограничений, которые действуют по дивидендам, министерство не откажется, так как считает такой подход правильным. Основная цель программы — обеспечить непрерывную работу предприятий из отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии коронавируса, и не допустить сокращения занятости.