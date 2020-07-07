Российский союз автостраховщиков назвал города, где территориальный коэффициент снизится сильнее всего, сообщает пресс-служба РСА, Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).



Планы по снижению территориального коэффициента в ОСАГО содержатся в проекте указания Банка России, опубликованного 6 июля. Предполагается, что он вступит в силу с 24 августа.

Сильнее всего (на 5,2%, с нынешних 2,1 до 1,99) снизится территориальный коэффициент в Мурманске и Челябинске. С нынешних 2 до 1,9 — уменьшится территориальный коэффициент в Москве, Казани и Перми. На 4,7% (с 1,9 до 1,81) коэффициент территории станет меньше в Кемерове.

Сразу в 11 крупных городах территориальный коэффициент снизится на 4,4% — с 1,8 до 1,72. Это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар, Новороссийск, Архангельск, Иваново, Новокузнецк, Ростов-на-Дону. На 4,1% (с 1,7 до 1,63) территориальный коэффициент станет ниже в Московской области, Новосибирске и Хабаровске. На 3,8% (с 1,6 до 1,54) территориальный коэффициент уменьшится в Самаре.

Кроме того, согласно проекту указания ЦБ, расширяется тарифный коридор. По самому массовому сегменту — легковые автомобили физлиц — расширение коридора составит примерно 10% в обе стороны. По легковым автомобилям юрлиц тарифный коридор расширяется примерно на 20%. Самое большое расширение — по такси, оно составляет около 30% в обе стороны. По городскому транспорту снижается только нижняя граница коридора — на 5%, верхняя граница остается прежней. Также был расширен коэффициент возраста/стажа на 3—4%, в результате для молодых и неопытных водителей полис ОСАГО станет немного дороже, для опытных водителей старшего возраста — дешевле.

С 24 августа страховые компании смогут определять значение базового тарифа в зависимости от характеристик водителя, в результате чего аккуратные и безаварийные водители смогут платить за полис ОСАГО меньше. В проекте указания ЦБ определен перечень параметров, которые не могут использоваться страховыми компаниями при определении тарифов. Это национальность, язык, раса, вероисповедание, принадлежность к общественным или политическим объединениям, должностное положение. Кроме того, появится коэффициент грубых нарушений правил дорожного движения, который будет применяться при неоднократных грубых нарушениях ПДД (проезд на красный сигнал светофора, выезд на «встречку», превышение скорости более чем на 60 км/ч, вождение в нетрезвом виде).

«Снижение территориальных коэффициентов для большинства крупных городов РФ говорит об уменьшении влияния территории на размер тарифа по ОСАГО и увеличению влияния персональных характеристик автовладельца. Это справедливый подход к тарифообразованию, который позволит аккуратным автовладельцам платить за полис обязательной «автогражданки» меньше, а для неаккуратных станет дополнительным стимулом ездить более безопасно», — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Он напомнил, что расширение тарифного коридора в начале 2019 года привело к увеличению конкуренции между страховыми компаниями, в результате чего по итогам 2019 года было зафиксировано снижение средней цены полиса ОСАГО примерно на 5%.