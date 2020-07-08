



Количество работодателей, размещающих вакансии, в июне 2020 года, по сравнению с маем, выросло в 1,5 раза. Сильнее всего выросло количество вакансий для преподавателей, воспитателей и госслужащих — количество предложений выросло на 24,9%, пишет РБК , ссылаясь на исследование сервиса «Работа.ру». Количество уникальных вакансий при этом выросло на 16%.

Наиболее активный прирост числа новых работодателей заметен в Москве и Московской области: количество работодателей, размещающих объявления о поиске сотрудников, возросло в 1,6 раза, а количество вакансий — на 13%. Прирост в июне к маю по всем регионам, кроме Москвы, составил 19%.

Утверждены правила предоставления средств регионам на поддержку занятости Безработные граждане в период выполнения общественных работ продолжат получать пособие по безработице.

Так, вакансий для преподавателей и воспитателей стало больше на 81,9%; на 23,8% увеличилось количество вакансий для административного персонала; на 15,7% — в отраслях IT, Интернета и телекома; на 13% — в производстве и агропроме; на 10,1% — в сфере красоты и здоровья; на 8,1% — в сфере туризма и услуг. Количество предложений о работе для выпускников и студентов увеличилось на 20,2%. Выросло и количество резюме, которые подают молодые соискатели. Особенно активно ищут работу девушки: их доля от общего числа соискателей 16—23 лет составила 63,8%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство выделит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах.