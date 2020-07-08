Тарифы на мобильную связь в России с декабря 2019 года в среднем увеличились на 8%, а во второй половине 2020 года они могут вырасти еще на 14%. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review, данные которого приводит ТАСС .

На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов («большой четверки» и крымских Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл») эксперты подсчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь вырос на 8% по сравнению с декабрем 2019 года — с 270 до 291 рубля. При этом аналитики оговариваются, что рост тарифов на связь компенсировал рост номинальной заработной платы на 5,6%, однако во второй половине года можно ожидать стагнации номинальных доходов россиян, а стоимость услуг связи может вырасти более значительно — на 14% по сравнению с первым полугодием.

«Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, «Билайн» и «МегаФон» сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы как текущие, так и архивные на рубеже апреля — мая, чем привлек внимание регулирующих органов, — отмечает руководитель Content Review Сергей Половников. — Прямые и косвенные потери операторов от пандемии и режима самоизоляции составили 30 миллиардов рублей, и, несомненно, эти деньги операторам придется компенсировать либо за счет повышения тарифов, либо за счет подключения абонентами большего количества услуг».

Кроме того, аналитики Content Review исследовали доступность мобильной связи в России. Соответствующий индекс с конца 2019 года почти не изменился и составил 6,5. Индекс рассчитывается исходя из отношения среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу граждан по данным Росстата (чем ниже балл, тем доступнее связь).



Лидерами среди регионов по доступности связи оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская, Ярославская и Магаданская области. Аутсайдеры по доступности связи — Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.