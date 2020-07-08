Уровень готовности россиян открыть свой бизнес не изменился вследствие кризиса, связанного с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные опроса IFORS Researсh, которые приводит ТАСС .

«14% жителей нашей страны рассматривают для себя возможность открытия собственного бизнеса, что соответствует статистике прошлого года. Большинство из них (37%) ответили, что главной причиной для открытия собственного бизнеса является возможность заниматься интересным делом, 31% называют возможность зарабатывать больше денег, 28% видят самую привлекательную сторону предпринимательства в возможности не зависеть от работодателя», — говорится в исследовании.

Среди причин, которые мешают открытию собственного бизнеса, 43% россиян называют неуверенность в собственных силах, 30% — страх потери денег, 22% — недостаток знаний.



Опрос проводился в феврале и июле 2020 года в 85 регионах России. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.