Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о долевом строительстве многоквартирных домов в России, сообщает ТАСС. Изменения касаются процедуры достройки проблемных объектов.

Принятые изменения в закон позволят упростить завершение долгостроев в России. Так, средства компенсационного фонда теперь можно использовать на достройку всех домов вне зависимости от уплаты взносов застройщиком по конкретному объекту. Новые нормы законодательства о банкротстве застройщиков распространены и на судебные дела, производство по которым началось до 1 января 2018 года.

В поправках к закону прописано, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства сможет управлять недостроенными объектами, после того как по ним выплачены компенсации обманутым дольщикам. Кроме того, губернаторы регионов будут восстанавливать права обманутых дольщиков, информация о которых включена в соответствующий реестр, но строительство жилья которых не было начато.

«Федеральным законом Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства наделяется функциями застройщика и технического заказчика при осуществлении деятельности по завершению строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры, для строительства которых привлекались денежные средства участников долевого строительства. При осуществлении вышеуказанных функций фонду не требуется членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», — говорится в законе.

Также в документе отмечается, что счета эскроу со средствами дольщиков будут раскрывать после введения дома в эксплуатацию, а не регистрации первого права собственности. В свою очередь, залог земельного участка, на котором построен многоквартирный дом, будет прекращаться одновременно с его постановкой на кадастровый учет. Как отметил во вторник на заседании комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера его председатель Олег Мельниченко, закон устанавливает обязанность губернаторов обеспечить реализацию мероприятий по восстановлению прав участников строительства, сведения о которых включены в реестр пострадавших граждан, но у которых нет прав на проблемный объект в силу его отсутствия.



По его словам, для строительного сообщества наиболее важной новеллой стала возможность раскрытия счетов эскроу на основании полученного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, застройщики получают возможность ввести объект в эксплуатацию в случае отклонения указанной в техническом плане площади такого объекта не более чем на 5% от площади, прописанной в проектной документации или разрешении на строительство.