Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который уточняет порядок определения рыночной стоимости при выплате компенсаций обманутым дольщикам, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В документе речь идет о стоимости, которая была зафиксирована на дату не ранее трех месяцев к моменту выплаты компенсаций.

Счета эскроу можно будет «распаковывать» уже при сдаче жилья в эксплуатацию, а не при оформлении в собственность.

Как отмечал ранее один из авторов инициативы, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, это сократит срок получения денег на два-три месяца.