Российские фондовые торги стартовали в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:08 мск индекс Мосбиржи потерял 0,34% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 806,18 пункта. Индекс РТС к указанному моменту просел на 0,08% и находился на отметке 1 244,54.

«По состоянию на утро четверга мировые рынки не демонстрируют склонности к направленному движению. Хотя азиатские рынки, ведомые китайским рынком акций, преимущественно сдержанно подрастают, фьючерсы на индексы США, как и цены на нефть, — в небольшом минусе, указывая на вероятность перехода к боковой динамике мировых рынков», — написал перед началом торгов в РФ начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

«Вчера индекс Мосбиржи оставался под умеренным давлением, отступив в нижнюю часть проторговываемой на этой неделе зоны 2 800—2 850 пунктов ввиду невнятной динамики нефти и европейских рынков, обусловивших выборочный спрос на «фишки», и постдивидендных отсечек по ряду бумаг (вчера без учета дивидендов начали торговаться МТС и «Энел Россия»). Сегодня без учета дивидендов начнут торговаться акции «ЛУКОЙЛа», что в условиях неоднозначной внешней конъюнктуры может увести индекс Мосбиржи ниже 2 800 пунктов», — отмечает эксперт.