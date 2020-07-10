Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,67% и составил 2 800,94 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,91% до отметки 1 245,65 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 1,93%, Сбербанка — на 1,29%, «Газпрома» — на 0,75%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» просели в цене на 0,2%, МТС — на 0,44%.

«Фондовые рынки по всему миру завершают эту неделю смешанно. В пятницу падают Азия и США, но растет Европа. Увеличивается спрос на защитные активы, включая золото (+0,5%). Нефть в боковом тренде, спрос на активы развивающихся стран низкий (MSCI Emerging markets теряет около 1%). На этом фоне индексы РТС и Мосбиржи сохраняют положение, в котором они зафиксировались еще на предыдущей сессии. Валютный индикатор российского рынка держится в диапазоне 1 220—1 240. Рублевый индекс Мосбиржи занял коридор 2 760—2 790», — комментирует аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.