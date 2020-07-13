Реальный ВВП в странах Евросоюза вернется к уровню 2019 года лишь к 2022 году, однако затем потребуется значительная структурная перестройка самой экономики. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье директора европейского департамента Международного валютного фонда Поуля Томсена.



«Мы теперь ожидаем, что реальный ВВП в ЕС сократится на 9,3% в 2020 году, а затем увеличится на 5,7% в 2021-м и возвратится к уровню 2019 года только в 2022-м», — отметил специалист. «Если будет найден эффективный способ лечения [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19, восстановление экономики может быть более быстрым, но также верно и противоположное, если возникнут новые масштабные волны распространения инфекции», — подчеркнул он.

«Политики должны также признать, что посткризисная экономика может быть очень непохожа на экономику образца 2019 года. Становится ясно, что мы переживаем кардинальные изменения, и они нам нужны», — убежден Томсен. По его словам, власти должны быть готовы к ситуации, при которой «пандемия продлится несколько лет, а за ней могут последовать новые пандемии». «Европа должна стремиться к новой, более экологичной экономике, которая в состоянии эффективно функционировать даже в условиях более длительных мер социального дистанцирования», — считает автор статьи.

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%, но она восстановится и в следующем году вырастет на 5,4%.

