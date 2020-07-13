«Ростелеком» выпустил новую версию мобильного приложения «Биометрия», которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса, говорится в релизе компании.

«Новая версия «Биометрии» позволяет самостоятельно создавать ключ шифрования для безопасной работы приложения и передачи биометрических данных. Для этого при первом запуске «Биометрии» компания «Ростелеком» предлагает пользователю сыграть в небольшую игру, в ходе которой сформируется ключ шифрования. Также для входа в приложение потребуется установить пароль. В приложении появился новый раздел «Уведомления», в котором отображаются история всех биометрических операций пользователя и уведомления от Единой биометрической системы. В онлайн-чате теперь можно оперативно получить ответ на любой вопрос, связанный с работой системы. Также появилась возможность оставить отзыв на работу операциониста, который регистрировал биометрию в отделении», — сказано в сообщении.

«Биометрия» от «Ростелекома» позволяет тем, кто ранее сдал данные в Единую биометрическую систему, открыть счет, вклад или получить кредит в удобное время, даже тогда, когда отделение банка закрыто. Для того чтобы получить доступ к финансовым услугам любого банка, нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» и подтвердить свои данные в Единой биометрической системе, произнеся случайно сгенерированную числовую последовательность.