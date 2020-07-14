Всероссийский союз страховщиков подготовил предложения по реформированию системы ОМС с целью поэтапного перевода ее к модели, основанной на классических страховых принципах работы. Такая модель повысит конкуренцию между медучреждениями за пациентов, повысит качество медицинских услуг и сделает систему финансирования ОМС существенно более прозрачной, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.
Он подчеркнул, что итоги работы систем здравоохранения в период пандемии показали, что бюджетные модели ее организации выглядели недостаточно эффективными. При этом работа страховых медорганизаций (СМО) в России, напротив, позволила оперативно решать все ключевые задачи, встававшие перед системой здравоохранения.
Чтобы закрепить эти результаты, отмечается в релизе ВСС, на первом этапе необходимо выстроить систему защиты прав и интересов пациента в любой точке страны. Для этого необходимо предпринять следующие шаги:
- Внедрить «федеральные» лицензии на осуществление деятельности по ОМС для страховых медорганизаций.
- Построить систему экстерриториальной защиты прав граждан, использовав опыт обязательных видов страхования (ОСАГО, страхование опасных промышленных объектов и др.).
- Включить в функционал СМО осуществление межтерриториальных расчетов.
- Подключить СМО к единому цифровому контуру здравоохранения.
- Провести вертикализацию построения системы фондов ОМС.
Чтобы решить эту задачу эффективно, считают страховщики, необходима также диджитализация системы ОМС. Это позволит осуществлять полноценный контроль как за бюджетными средствами, так и за составом и качеством оказываемых медицинских услуг. Для этого необходимо:
- Создать единый удостоверяющий центр на базе Федерального фонда ОМС.
- Закрепить на законодательном уровне возможности вхождения субъекта в систему ОМС только при наличии УКЭП (усиленная квалификационная электронная подпись).
- Перейти от устаревших региональных моделей файлового обмена к единым централизованным сервисам, реализованным на базе современных архитектурных моделей (сервис-ориентированная архитектура).
- Организовать прозрачное взаимодействие между ГИС ОМС и ЕГИСЗ с целью получения электронных первичных документов страховыми медицинскими организациями для проведения экспертизы медицинской помощи.
- Внедрить детально регламентированный механизм оформления полиса ОМС в электронной форме.
«Все это достаточно понятные, хотя и, безусловно, не простые и ресурсоемкие шаги. Однако результат, к которому они приведут, позволит совершить качественный прорыв в вопросе оказания медицинской помощи гражданам в рамках системы ОМС и начать эксперимент по переходу к «рисковой» модели ОМС», — сказал Игорь Юргенс.
Он пояснил, что для проведения эксперимента необходимо будет выбрать пилотные регионы. В них будет реализована поэтапная передача финансовой ответственности по ОМС страховым организациям с одновременным расширением их полномочий по управлению объемами медицинской помощи. «Если результаты этого пилотного эксперимента покажут, что качество медицинских услуг в регионе повысилось, а расходы системы остались на прежнем уровне, «рисковая» модель ОМС может быть расширена на всю страну. Однако отмечу, что страховщики в успехе эксперимента не сомневаются: именно «рисковая» модель оказания медицинской помощи уже доказала свою эффективность за рубежом, а сами страховые механизмы доказывают ее каждый день сотням тысяч застрахованных граждан», — сказал Игорь Юргенс.