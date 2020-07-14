Всероссийский союз страховщиков подготовил предложения по реформированию системы ОМС с целью поэтапного перевода ее к модели, основанной на классических страховых принципах работы. Такая модель повысит конкуренцию между медучреждениями за пациентов, повысит качество медицинских услуг и сделает систему финансирования ОМС существенно более прозрачной, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.



Он подчеркнул, что итоги работы систем здравоохранения в период пандемии показали, что бюджетные модели ее организации выглядели недостаточно эффективными. При этом работа страховых медорганизаций (СМО) в России, напротив, позволила оперативно решать все ключевые задачи, встававшие перед системой здравоохранения.

Чтобы закрепить эти результаты, отмечается в релизе ВСС, на первом этапе необходимо выстроить систему защиты прав и интересов пациента в любой точке страны. Для этого необходимо предпринять следующие шаги:

Внедрить «федеральные» лицензии на осуществление деятельности по ОМС для страховых медорганизаций.

Построить систему экстерриториальной защиты прав граждан, использовав опыт обязательных видов страхования (ОСАГО, страхование опасных промышленных объектов и др.).

Включить в функционал СМО осуществление межтерриториальных расчетов.

Подключить СМО к единому цифровому контуру здравоохранения.

Провести вертикализацию построения системы фондов ОМС.

Чтобы решить эту задачу эффективно, считают страховщики, необходима также диджитализация системы ОМС. Это позволит осуществлять полноценный контроль как за бюджетными средствами, так и за составом и качеством оказываемых медицинских услуг. Для этого необходимо:

Создать единый удостоверяющий центр на базе Федерального фонда ОМС.

Закрепить на законодательном уровне возможности вхождения субъекта в систему ОМС только при наличии УКЭП (усиленная квалификационная электронная подпись).

Перейти от устаревших региональных моделей файлового обмена к единым централизованным сервисам, реализованным на базе современных архитектурных моделей (сервис-ориентированная архитектура).

Организовать прозрачное взаимодействие между ГИС ОМС и ЕГИСЗ с целью получения электронных первичных документов страховыми медицинскими организациями для проведения экспертизы медицинской помощи.

Внедрить детально регламентированный механизм оформления полиса ОМС в электронной форме.

«Все это достаточно понятные, хотя и, безусловно, не простые и ресурсоемкие шаги. Однако результат, к которому они приведут, позволит совершить качественный прорыв в вопросе оказания медицинской помощи гражданам в рамках системы ОМС и начать эксперимент по переходу к «рисковой» модели ОМС», — сказал Игорь Юргенс.

Он пояснил, что для проведения эксперимента необходимо будет выбрать пилотные регионы. В них будет реализована поэтапная передача финансовой ответственности по ОМС страховым организациям с одновременным расширением их полномочий по управлению объемами медицинской помощи. «Если результаты этого пилотного эксперимента покажут, что качество медицинских услуг в регионе повысилось, а расходы системы остались на прежнем уровне, «рисковая» модель ОМС может быть расширена на всю страну. Однако отмечу, что страховщики в успехе эксперимента не сомневаются: именно «рисковая» модель оказания медицинской помощи уже доказала свою эффективность за рубежом, а сами страховые механизмы доказывают ее каждый день сотням тысяч застрахованных граждан», — сказал Игорь Юргенс.