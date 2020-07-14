Доля населения, проживающего в условиях крайней нищеты, в России по международным стандартам составляет менее 1%, при этом за чертой национальной бедности (доходы ниже прожиточного минимума) в 2018 году оставалось 12,5% населения. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.

«Вторым аспектом устойчивого развития является социальная сфера. Россия достигла цели ликвидации крайней нищеты в ее международном понимании. Сейчас доля такого населения составляет менее 1%. Несмотря на это, в 2018 году за национальной чертой бедности все еще находилось 12,6% населения», — заявил Решетников.

Он отметил, что снижение бедности в два раза является абсолютным приоритетом работы правительства.

Согласно данным ООН, международная черта бедности определяется уровнем потребления 1,9 доллара на человека в день по паритету покупательной способности.